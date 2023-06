Els partits continuen amb els contactes per pactar un govern a Barcelona, i des del PP asseguren que estarien disposats a fer alcalde al socialista Jaume Collboni, però tot descartant que els comuns entrin a l'alcaldia. En declaracions al Cafè d'idees de Ràdio 4, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha assegurat que prefereixen un govern constitucionalista que independentista a la capital catalana.

El PP es mostra disposat a donar suport a Collboni com a alcalde de Barcelona si no entra Colau en el govern

Els socialistes des de fa dos dies pressionen als comuns per afavorir l'operació que desbancaria de l'alcaldia de Xavier Trias, però la formació d'Ada Colau es resisteix a investir Jaume Collboni gratuïtament. Tot plegat, després que ERC i PSC barressin el pas a compartir l'alcaldia de Barcelona amb Colau, després que aquesta fes una proposta de compartir l'alcaldia a tres bandes per a Barcelona al Cafè d'idees.

Urtasun insistia que continuaran treballant fins dissabte per buscar un acord amb el PSC i ERC , tot lamentant que cap de les dues formacions té interès per una majoria d'esquerres com han expressat els barcelonins a les urnes.

Vox renuncia la via judicial contra la JEC

Vox va renunciar ahir dimecres a demanar per via judicial la revisió del vot nul a Barcelona. En cas d'haver optat per aquesta via, la investidura al consistori barceloní s'hauria ajornat fins al 7 de juliol, però un cop ha desistit, el nomenament de l'alcaldia es podrà fer el dissabte 17 de juny.

Vox havia recorregut davant la Junta Electoral Central (JEC) la decisió de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de no recomptar els vots, i l'àrbitre electoral ha tombat també el recurs. Després d'això el pròxim pas era un recurs contenciós administratiu, però finalment la formació ha decidit no continuar amb el procés.