Javier Ojeda, voz emblemática de Danza Invisible, se siente “inmensamente orgulloso y súper satisfecho” de haber hecho feliz con sus canciones a varias generaciones, ha contado en Gente despierta donde ha hablado de su trayectoria y del disco con el que celebra los los 40 años de carrera musical.

No deja de sorprenderle lo ocurrido con “Sabor de amor”: “No sé cuántas parejas se han casado con esa canción y gente que dice ‘ay, siempre me acordaré de esa canción, porque resulta que en tal velada fue cuando le di el primer beso a mi novio’”.

“Todos tenemos nuestro ego”, ha reconocido. “No te vas a creer que aquí somos todos súper guay. Afortunadamente, creo que lo superé hace muchísimo tiempo y directamente lo que me considero es un privilegiado porque sigo haciendo lo que a mí me gusta, sigo viviendo de esto. Encima creo que ahora ya estoy disfrutando de las ventajas de no tener esa popularidad súper excesiva”.

“Ya no me corto un pelo”

Ojeda dirige su propia carrera desde hace unos años “tal y como quiero”, también tiene su propia compañía discográfica y en la contratación funciona de manera independiente. “Sé que por supuesto ya no tengo el público tan numeroso como antes, pero es normal, es ley de vida. ¿Qué artista está siempre en la cresta de la ola todo el rato?”.

También ha desvelado que a punto de llegar a los 60 años, desde que ha cumplido 50 años lo está “disfrutando mucho”, “porque me veo mucho más seguro para hacer cosas, ya no me corto un pelo en llegar e interpretar el repertorio que me da la gana. Publico cuando quiero”.