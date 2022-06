Javier Ojeda: "Siempre me chirrió aquello de la movida madrileña"

Una historia de amigos, así podría resumirse A este lado de la carretera. Un documental que recoge los 40 años de carrera de una de aquellas bandas que formaron parte del entramado de la Movida Madrileña, Danza Invisible. Un repaso de la trayectoria de unos adolescentes que formaron un grupo y que poco a poco fueron ganando popularidad, y, sobre todo el cariño del público.

El nacimiento de la banda se veía influenciado por la música inglesa , sus componentes buscaban un sonido punk en sus temas. Ellos eran la nueva ola de Málaga y querían romper un poco con lo que era “ el sonido penoso imperante de la época ”. “A mí siempre me chirrió un poco, como buen provinciano que soy, aquello de la movida madrileña . Porque me parecía que estaba ninguneando un fenómeno que fue generación espontánea ”. Esos eran los pensamientos que rondaban en las mentes de aquellos jóvenes. Ahora con el paso de los años valoran todo lo que los músicos realizaron en aquella época.

“ Javier fue un desastre . Aquello era inaudible. No por nada, porque la voz la tenía. Pero, estaba tan cortado el pobre que la voz no le salía . Cuando escuchamos aquello acostumbrados a Ricardo...”, exponía en el documental Antonio Gil. Su segunda prueba fue mejor, a pesar de cantar un inglés inventado. De hecho, de ese tanteo salió la melodía vocal de la canción “ Tu voz”.

La separación del grupo también se trata en el documental

Ricardo Texidó no solo fue la voz y batería durante muchos años de Danza Invisible, sino que también fue fundador de la banda. En el 93 decidía poner punto y final a su aventura. “No Aguanto más, me voy del grupo. No aguanto, no hacemos nada juntos”, estas fueron las palabras de Ricardo. Ocho horas furgoneta hasta llevar a su destino y con un ambiente de tensión constante. Así fue su salida. Sin embargo, Ricardo es historia del grupo y por ello debía estar en el documental. Al grupo se le ocurrió hacer una llamada con él en la furgoneta de regreso tras un concierto en la Rioja.