9:00

ENTREVISTA CAFÈ D'IDEES | L'alcaldessa de Barcelona en funcions, Ada Colau, veu "possibilitats" d'arribar a un acord amb PSC i ERC per governar a Barcelona: "Hi ha converses a totes les bandes, he parlat amb tothom". De fet, Colau, Colau fa una proposta "imaginativa" per compartir l'alcaldia a tres bandes: un any i mig amb el candidat del PSC, Jaume Collboni, un altre any i mig, Ada Colau, i un any amb el representant d'Esquerra, Ernest Maragall.+