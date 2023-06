El famós actor català Miki Esparbé és el convidat de 'La Ruïna' d’aquesta setmana. Una cara coneguda pels presentadors perquè Miki Esparbé ja va venir de convidat a la versió pòdcast del programa, o com l’actor l’anomena “la versió pobra”.





L'edat no perdona

La història d'en Miki comença tornant d'un viatge de 15 dies on havia conduït moltes hores. L'actor està a punt de fer els 40 anys i en arribar a casa seva es va adonar que les seves lumbars li havien passat factura i tenia molt mal d'esquena.

L'endemà va decidir trucar al seu fisioterapeuta de confiança per demanar-li una cita amb urgència, amb tanta mala sort que aquell cap de setmana el fisioterapeuta estava de casament i no podia atendre'l fins al dimarts següent. Miki, resignat, va acceptar l'oferiment i va continuar com va poder la seva vida a base de medicació i no fer molts esforços.

Quan ja ho donava tot per perdut, el seu fisioterapeuta li va trucar amb una bona notícia. Ell no estava disponible, però un altre fisioterapeuta que treballava a la mateixa clínica sí que tenia un forat d'última hora a l'agenda. L'actor no va tenir més remei que acceptar perquè el mal d'esquena era insuportable.

Va arribar a la clínica i va conèixer al nou fisioterapeuta que li tractaria aquell dia. Va entrar a la consulta i seguint les ordres del doctor, l'actor es va quedar en roba interior i es va tombar a la llitera per començar a tractar-li les lumbars. L'actor estava boca amunt amb el genoll recolzat a l'espatlla del fisioterapeuta. En aquesta incòmoda postura el professional de la salut va començar a fer rotacions cada vegada més amples.

Un exercici normal es va convertir en malson

L’actor feia més de 15 dies que estava de viatge fora de casa seva, per tant, no havia tingut temps de fer rentadores. Aquell dia d’imprevist, sense saber que acabaria a la consulta d’un fisioterapeuta nou, va agafar uns calçotets d’emergència que són aquells que guardes al fons del calaix per posar-te els dies que no et queda més roba interior neta. Amb la mala sort que els calçotets tenien un foradet petitó a l’altura dels testicles. Com l’exercici requeria moltes rotacions i cada vegada més obertes el foradet de la mida d’un cèntim va acabar sent com diu l’actor català “com el forat de la capa d’ozó”.





Hi havia un “elefant” a l’habitació

Quan la situació no es va poder contenir més, Miki Esparbé va tenir la necessitat de parlar del que estava passant en aquells moments amb la seva roba interior i va dir “hay un elefante en la habitación”. Potser no és la millor frase per començar a parlar dels problemes que hi ha quan es fa un gran forat als calçotets. L’actor acaba explicant que el fisioterapeuta va ser una persona molt elegant i va treure-li ferro a l’assumpte. Per acabar la seva ruïna en Miki porta la prova del delicte: els calçotets d'emergència després d'una intensa sessió de fisioteràpia.