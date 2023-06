Els partits poleixen les llistes per a les eleccions generals

La sobtada convocatòria de les eleccions generals per al 23 de juliol va agafar amb el peu canviat molts partits i els ha obligat a actuar de manera ràpida per confegir a correcuita coalicions i llistes. Però a poc a poc, les formacions han anat fent els deures i ja es comença a configurar la graella de sortida de cara a uns comicis que es preveuen intensos i molt disputats.

Hores després de registrar-se la coalició d'esquerres Sumar, que aglutina sota el mateix paraigües una quinzena de formacions entre les quals Podem, aquest dissabte s'ha resolt una altra incògnita a Catalunya. La CUP tindrà paperetes als col·legis electorals el 23J després que el 61% dels 1.300 militants que han participat en una consulta interna ha avalat la participació dels anticapitalistes a les eleccions generals.

Després del consell polític celebrat a Sant Pere de Ribes, al Garraf, la direcció ha destacat que el resultat de les assemblees “valida” la feina feta durant la darrera legislatura a Madrid i situa la CUP com l’única alternativa “clarament independentista i d’esquerres”. A falta de definir la llista definitiva, com ara els candidats per Lleida, Albert Botran, Laure Vega i Ignasi Bea la lideraran a Barcelona, Mireia Vehí i Robert Sabater a Girona i Edgar Fernández i Pepa Planas a Tarragona.

Si Jordà surt escollida, cosa gairebé segura, Pere Aragonès no tindrà més remei que remodelar el Govern . La marxa a Madrid d'una de les seves conselleres, la d'Acció Climàtica, obligaria a fer el primer retoc de l'executiu aquesta legislatura, sense tenir en compte l'entrada de consellers forçada per la sortida de Junts del Govern la tardor passada.

Junqueras ha destacat el perfil de "gestió" de la consellera , així com la seva experiència com a diputada al Congrés (2011-2018) i com a alcaldessa de Ripoll (2003-2011). "Estem convençuts que podem aportar en aquesta candidatura tot allò que sabem fer en l'àmbit de la gestió i en el combat en el carrer en defensa de la democràcia i de Catalunya", ha remarcat Junqueras.

Díaz barra el pas a Montero

L'esquerra més a l'esquerra del PSOE finalment també tindrà presència a tot arreu i de forma cohesionada dins de la coalició Sumar, després de tancar un acord amb Podem per concórrer de manera conjunta als comicis. Ara bé, la direcció de la formació morada seguirà negociant per aconseguir que s'aixequi el veto a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que de moment no ha estat inclosa a les llistes.

En la primera compareixença pública després de registrar la coalició, la vicepresidenta segona del Govern espanyol i candidata a la presidència, Yolanda Díaz, ha agraït a "totes les forces" que han fet possible l'acord amb Sumar. Díaz no ha fet cap referència explícita a Podem ni a la reclamació d'aquesta formació sobre Irene Montero. Per bé que encara hi ha uns dies per presentar les llistes definitives, fonts de la candidatura donen les llistes per tancades i, per tant, veuen "impossible" la incorporació de Montero.

Així doncs, l'equip encapçalat per Díaz no preveu canvis a les llistes acordades, que contemplen que la secretària general de Podem, Ione Belarra, ocupi el cinquè lloc per Madrid, i que la formació morada disposi dels caps de llista a més d'una desena de províncies. A Catalunya, la secretària general, Lilith Verstrynge, serà la número 4 a Barcelona.