"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Es la frase más famosa de Spider-Man, el superhéroe de Marvel creado por Stan Lee en 1962. La última película del superhéroe arácnido Spider-Man: No way home, protagonizada por Tom Holland y Zendaya, hizo saltar por los aires todo el Spiderverso, donde Tobey Maguire y Andrew Garfield regresaron al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Pero el multiverso comenzó a gestarse con la creación de Spider-Man: Homecoming. ¿Quieres saber más del Spideverso? Aquí, una guía para no perderte y saber quiénes son los actores que han sido este personaje. Toma nota.

Tobey Maguire, ¿primer Spider-Man? Entre las cosas que no sabías de Spider-Man, seguro que está la siguiente: Tobey Maguire no fue el primero. Antes de que el actor se pusiera el traje en Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007), Nicholas Hammond ya lo había hecho para la serie Spiderman (1977-1979). Sin embargo, Tobey Maguire sí es el primer actor en ser Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, que comenzó en la década de los años 2000. El actor regresa a la pantalla como superhéroe Tobey Maguire interpretó a Peter Parker, el joven estudiante de instituto huérfano que vive con su tía May en el barrio neoyorquino de Queens. La película tuvo buena acogida, pero los mayores fans de los cómics de Marvel señalaron que Spider-Man no lanza telarañas, sino que se construye con tecnología sus aparatos para lanzarlas. Durante toda la trilogía mantiene una historia de romance con su vecina Mary Jane Watson, interpretada por Kirsten Dunst. Y los enemigos a los que se enfrenta son el Duende Verde, el Doctor Octopus y Venom.

Andrew Garfield, un Spider-Man más joven Tras haber cogido impulso los superhéroes en el cine, se empezaron a hacer películas de otros personajes como Iron Man, Hulk, Los Vengadores o Capitán América. Y tras cinco años sin saberse nada del superhéroe arácnido, Marvel anunció que Andrew Garfield encarnaría esta vez a Spider-Man. Su romance se centra en Gwen Stacy Al ser su historia de amor con Gwen Stacy (Emma Stone), novia anterior a Mary Jane, los fans dieron por hecho que se trataba de una historia anterior con un Spider-Man más joven o en su defecto, que se trataba de una historia aparte al cambiar de actor para hacer tal vez una nueva trilogía. De este proyecto salieron las películas The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014), donde Spider-Man se enfrenta a Lagarto, en la primera, y a Rhino, Duende Verde y Electro, en la segunda.