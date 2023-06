Bob Pop ens presenta el llibre Días simétricos, en el qual torna a la narrativa per acostar-nos el seu dietari més personal. L'escriptor, actor i crític televisiu explica que li està costant escriure a casa de la seva malaltia, una esclerosis múltiple diagnosticada ara fa 20 anys. Roberto Enríquez detalla que escriure és quelcom físic: el llibre l'ha fet dictant els capítols que anava escrivint a mà.

En una conversa a la secció de Víctor Amela al Cafè d'idees de Gemma Nierga, detalla que el llibre se centra en els diaris personals. I és que Enríquez utilitza aquests diaris per reflexionar sobre la seva vida a través d'un any sencer, el 2022. "El fil conductor és un any a la meva vida sencer", ha dit. L'escriptor també és un gran lector, també de dietaris, els quals ha llegit per fer el seu treball. "Tenen un punt de germen de grans obres. M'apassiona llegir-los", defensa.

Sosté que a Días simétricos no ha volgut tornar a recórrer a les històries de la sèrie Maricón perdido, on es preguntava si era possible ser "diferent" i alhora assolir els somnis de la infantesa. Enríquez es respon que si, "fins i tot superar-los", per la qual cosa se sent un privilegiat per on ha arribat. "Treballo amb el mateix material, la memòria i la reflexió, però intento no repetir-me", ha dit sobre les diferències amb el llibre. "M'ha deixat d'importar el que pensin els que no m'importen", ha dit sobre aquestes metes que tenia de jove.

Bob Pop defensa que les seves idees són millors que ell, perquè no són només seves, sinó fruit d'una mescla que ha fet amb idees d'altres. "Estan molt per sobre de mi. Moltes no les he arribat a entendre", ha dit. Al llibre també remarca que la malaltia no vol que el converteixi en pitjor persona.

En l'entrevista, l'escriptor també ha definit els "heteros desconstruïts" com els que han entès que el feminisme i el moviment LGTBI els han "obert una porta per ser lliure i deixar d'estar constrenyits i fingint. Són una evolució de l'home hetero cis de tota la vida, i estan molt bé". Sosté que ell ha passat d'homosexual construït a homosexual desconstruït, perquè en el camí ha descobert que hi ha "homopatriarcat". "Hi ha uns mariques que som molt pesats imposant a la resta del col·lectiu el que no hem d'imposar. He après a treure'm aquesta cosa que té a veure amb el patriarcat, que per ser home t'escolten més i tens més espais, i tirar una mica endarrere", ha dit. "No té a veure amb l'homosexualitat, sinó amb el patriarcat", ha detallat sobre que es tracta d'homosexuals que tenen més altaveus pel fet de ser homes.

L'escriptor també ha celebrat que fa 20 anys i un dia, com detalla al llibre, que dorm amb el que ara és el seu marit. "Si hi hagués un concurs de parelles de dormir bé, seríem els guanyadors mundials", ha assegurat sobre l'èxit de poder dormir bé amb la seva parella. "Dormo millor amb ell que sol", ha afegit.