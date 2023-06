L'Ajuntament de Badalona ha celebrat un ple extraordinari aquest dijous al matí per "rebutjar i condemnar" l'última agressió sexual grupal a una menor que hi ha hagut al municipi. El ple ha aprovat una declaració institucional per mostrar la voluntat del consistori de personar-se, en l'exercici de l'acusació popular. També l'alcaldia s'ha posat a disposició de víctima i família.

Durant la sessió, la 2a tinenta d'alcaldia, Aïda Llauradó, ha llegit un manifest que condemnava els fets i feia una crida a totes aquelles víctimes d'agressions sexuals i de violència masclista que s'atreveixin a denunciar.

L'alcalde interí, Rubén Guijarro, ha mostrat el rebuig de tot el consistori i ha agraït a tots els grups municipals i col·lectius veïnals de la ciutat "el front comú" d'acció en contra d'aquestes agressions.

En acabar la sessió s'ha aprovat una declaració institucional per mostrar la voluntat del consistori de personar-se, en l'exercici de l'acusació popular. També l'alcaldia s'ha posat a disposició de víctima i família.

Tot plegat, arran de l'última presumpta violació d'un grup de menors a una noia també menor d'edat que hauria tingut lloc el cap de setmana i que està investigant els mossos d'Esquadra. La noia hauria denunciat que l'agressió va tenir lloc el passat dissabte a la tarda. Un grup de suposat agressor d'entre 6 i 8 joves, la majoria menors d'edat, entre els quals estaria la seva parella.

00.57 min Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual múltiple a una menor a Badalona

La Unitat Central Contra agressions sexuals investiga el cas i tot apunta que va ser precisament la parella de la noia qui va incitar a la resta del grup a violar-la i que fins i tot la podrien haver gravat. La noia va ser traslladada a l'Hospital on va rebre assistència mèdica i psicològica.

Badalona demanar millorar els mecanismes i protocols L'Ajuntament de Badalona s'insta a reforçar els mecanismes i protocols per evitar nous casos d'agressions sexuals a la ciutat, els dos últims en la darrera setmana. El govern municipal s'ha reunit de manera telemàtica aquest dijous amb representants de la Generalitat per generar un espai de coordinació i seguiment per abordar les agressions sexuals a menors. El govern sortint de la ciutat destaca que cal millorar la informació i la coordinació entre administracions i cossos de seguretat. De fet, el regidor de l’Àmbit de Protecció Social de l'Ajuntament de Badalona, David Torrents, ha demanat una "inversió social molt més alta" en determinats barris de la ciutat demana recursos pels barris i una "actuació més contundent", i relaciona aquests casos amb famílies que resideixen majoritàriament en barris on "la pobresa és molt present". 07.46 min David Torrents: "No estic d'acord en canviar la llei a cop de titular" En una entrevista al Cafè d'idees, Torrents proposa que els pares de menors agressors sexuals tinguin una responsabilitat. David Torrents, regidor de Badalona, proposa que els pares de menors agressors sexuals tinguin una responsabilitat: "No estic d'acord en canviar la llei a cop de titular"