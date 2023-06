El grup barceloní Dorian ens parla del seu darrer videoclip Techos de cristal, d'un tema que han fet amb Delaporte. I també ens acosten alguns detalls sobre el concert que faran al Gran Teatre del Liceu: Una noche en la vida.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Marc Gili i Belly Hernández han detallat que el videoclip s'ha fet utilitzant intel·ligència artificial. "Va venir d'una carència", ha dit Hernández, ja que no podia gravar el videoclip per qüestions d'agenda. El director va ser Joaquín Restrepo, que havia estat experimentant i va provar sort.

El videoclip té moltes referències victòries i literàries, i els homes del grup es van transformant en Belly Hernández. I és que la cançó és homenatge a les dones que han lluitat per la igualtat de gènere, i també per les que ho continuen fent avui. "Potser és més necessari que mai", sosté el vocalista.

El tema Techos de cristal agrada molt en directe, "emociona molt" al públic "per la temàtica", una "aposta per trencar els sostres de vidre". "És maco intentar treure el fuet i fotre-li canya en l'actualitat. Té un eco brutal en la gent, té ganes d'escoltar coses", ha defensat Gili.

El grup va publicar el tema en Ritual, el seu darrer disc. El cantant ha detallat com la pandèmia els va fer canviar la seva música i les seves lletres, en un treball que parlen amb temes de l'actualitat. "Va provocar que giréssim la mirada, que normalment estava enfocada en el jo, cap al nosaltres", ha detallat. "Ens vam consolidar com a col·lectiu, ens vam mirar les cares com a societat", ha afegit, veient l'art com un reflex de tot plegat.

"Va provocar que giréssim la mirada, que normalment estava enfocada en el jo, cap al nosaltres"



"Va fer que giréssim la mirada, que normalment estava en el jo, cap al nosaltres".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2023

Una noche en la vida al Liceu Dorian viurà una nit molt especial el dijous 15, oferint un concert al Gran Teatre del Liceu. Belly, Marc, Bart i Lisandro reinventaran el repertori sobre un dels escenaris més prestigiosos del món, en un concert únic i irrepetible, sota el títol Una noche en la vida. Gili ha destacat que hi aniran els superfans, però també curiosos que volen veure "una altra cara de Dorian". "Hem preparat un espectacle molt potent. Tindrem un impressionant treball d'arranjaments. I la cara més festivalera", ha dit sobre un concert on hi haurà 11 persones sobre l'escenari i convidats especials. "La gent tindrà dues hores de viatge musical", ha avançat. "Si algú ha tingut ganes de ballar al Liceu, el 15 de juny es la seva oportunitat", ha afegit. "És un espectacle molt potent. La gent tindrà dues hores de viatge musical"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2023



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/zS4z4zYveZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2023 Entre els artistes convidats els Dorian destaquen Suu, amb qui tenen "molta connexió" i estima. I també Arde Bogotá, una banda emergent "en ascens" i de les "més potents" de l'escena actual", segons ha dit el vocalista. Hernández també ha destacat l'"impacte" que suposa actuar al Liceu. "És un moment de la nostra carrera únic i irrepetible", ha afegit.