L'Ajuntament de Tarragona tancarà les dutxes i els rentapeus de les platges aquest estiu davant la nova situació d'alerta per sequera. La regidora de Medi Ambient, Eva Miguel, ho ha anunciat, després d'una reunió entre les diferents àrees implicades, on també s'ha plantejat que s'anul·li la remullada de Sant Magí. Miquel considera que "no té sentit plantejar aquest tipus d'activitats recreatives amb tot el llançament d'aigua que suposa". Tot i això, assegura es tracta d'una "decisió política" que haurà de ser validada pel nou govern.

La regidora de Medi Ambient ha aprofitat l'anunci de les noves mesures per fer una crida a la responsabilitat ciutadana i ha recordat que "no respectar aquestes restriccions implicarà una infracció greu" amb multes que van dels 100 als 500 euros.

00.41 min Les platges de Tarragona no tindran aigua a les dutxes com a mesura d'estalvi | Clara Ontañón

De moment, la previsió és que Tarragona es mantingui en situació d'alerta durant tot l'estiu, sense arribar a "un escenari catastròfic que impliqui talls d'aigua a casa". Tot i això, la regidora ha subratllat que "hem de començar a prendre consciència com a població" davant l'actual context de canvi climàtic "greu".

La mesura s'afegeix a la resta de restriccions de l'ACA Aquesta mesura se sumarà a la resta de restriccions imposades per l'ACA a 52 municipis tarragonins que s'abasteixen en gran part a través del minitransvassament de l'Ebre, que gestiona la Confederació Hidrogràfica a partir de les reserves d'aigua del pantà de Mequinensa. Les companyies de distribució hauran de reduir el volum d'aigua de les canonades. 01.27 min 52 municipis tarragonins aplicaran noves restriccions per sequera El decret d'alerta per sequera també contempla reduir un 25 % el consum l'aigua per usos agrícoles, i un 5 % per usos industrials o lúdics. Aquestes restriccions entraran en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).