El Parlament ha celebrat aquest divendres una nova sessió de la comissió d'investigació sobre l'ús de Pegasus i Candiru per espiar presumptament polítics independentistes catalans i persones del seu entorn. Avui estaven citades a declarar, entre d'altres persones, l'expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exdelegats del Govern a Catalunya Enric Millo i Maria Eugènia Gay, però tal com s'esperava finalment no hi ha anat cap.

Rajoy, Sáenz de Santamaría i Gay ja havien comunicat que no assistirien a la sessió, emparant-se en dictàmens del Consell d'Estat que els eximeixen de comparèixer davant d'un parlament autònomic, mentre que Millo ha estat l'únic que no havia notificat prèviament si hi aniria o no. De la sessió també s'han absentat els diputats de formacions com Vox, Ciutadans i el Partit Popular.

Segons ha explicat el secretari quart de la Mesa i president en funcions de la comissió a la sessió aquest divendres, Rubén Wagensberg, el Parlament els tornarà a citar. En aquesta línia també s'han expressat els grups parlamentaris. El diputat d'ERC Jordi Orobitg ha sol·licitat al Parlament que quan se'ls torni a trucar es traslladin els fets a la Fiscalia perquè exerceixi les accions legals corresponents, com preveu el Reglament.

D'altra banda, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets i el diputat de Junts Quim Jubert han lamentat que Gay no hagi comparegut malgrat haver estat degana de l'Icab abans de ser delegada del Govern i número 2 del PSC a l'Ajuntament.

No és la primera vegada que alts càrrecs de l'executiu espanyol es neguen a comparèixer davant la comissió que investiga l'espionatge amb Pegasus i Candiru al Parlament. Fa unes setmanes ja es va produir la incompareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz i altres ministres. Aleshores, el Parlament ja va traslladar aquesta situació a la Fiscalia perquè investigués si havien comès alguna infracció.