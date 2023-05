Diana Riba: "Pegasus se t'endú la vida"

La diputada d’Esquerra Republicana al Parlament Europeu, Diana Riba, fa una crida a establir un marc legal que eviti greus casos d’espionatge com el Pegasus, del qual va ser víctima ella mateixa fins en dues ocasions. A més d’Espanya, la situació s'ha donat a d'altres països de la Unió Europea com Hongria, Grècia, Polònia i Xipre, on s'han dut a terme investigacions de persones de manera il·legal.

L’eurodiputada anuncia que la setmana vinent el ple de l'eurocambra votarà dos informes a proposta de la comissió d'investigació de la qual ella n'ha format part: un serà de denúncia dels fets que han passat, i que contindrà tots els casos que es coneixen fins avui dia, i l’altre farà recomanacions per elaborar lleis i reglaments que acotin l'ús d'aquestes tecnologies invasives per la privacitat, amb totes les garanties pel respecte als drets humans.

Riba també explica que casos com el de l'espionatge amb Pegasus han posat de manifest les deficiències democràtiques que hi ha a Europa. És per això que considera urgent que el Parlament Europeu tiri endavant canvis en el seu funcionament intern que permetin evitar casos de corrupció com el 'Qatargate', l'escàndol protagonitzat per l'exvicepresidenta de la cambra Eva Kaili que es va destapar a finals de l'any passat.