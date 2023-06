Miki Esparbé i Maria Rodríguez estrenen 'L'illa deserta' a La Villarroel. És la primera vegada que coincideixen damunt l'escenari, "esperem que no sigui l'última. Ens estimem fort i ha sigut un gust" ha dit Miki Esparbé. L'obra, escrita i dirigida per Marc Artigau, comença quan dues persones desconegudes, un repartidor a domicili i una banquera, queden atrapades dins d'un ascensor. "Hi ha marro?", ha preguntat Marc Giró, "Hi ha una intensitat", ha contestat Maria Rodríguez.

"La funció explora totes les possibilitats que podrien haver passat entre ells dos, la que passa realment i la que a ells dos els hi hagués agradat que passés", ha declarat Miki Esparbé, que ha afegit "l'obra parla d'aquelles vegades a la vida que mires enrere i dius: 'I si aquell dia... hagués fet allò...'". La proposta es podrà veure a La Villarroel fins al 2 de juliol.

En el cartell de la funció hi apareixen Maria Rodríguez i Miki Esparbé a la platja, amb l'aigua per sobre la cintura. No es tracta d'un fotomuntatge, "Això es va gravar a la platja del Bogatell a les 7 de la tarda, l'hora màgica" ha explicat entre riures l'actriu. "Tot l'equip ens va animar a ficar-nos-hi i ens esperaven amb tovalloles", ha dit l'actor.

'L'illa deserta', l'obra protagonitzada per Maria Rodríguez i Miki Esparbé Moisés Soler