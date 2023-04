Arturo Valls desfila pel plató del ‘Late Xou amb Marc Giró’ amb l’himne faller de fons, interpretat per la Giro’s Boy Band. El presentador, actor i productor ha cridat la popular frase “Tinc el cor encès en flames” i ha seguit dient amb un somriure “No la vaig demanar jo (l’himne), però em sembla molt bé”.

El showman ha parlat en castellà gairebé tota l’estona. “No tinc fluïdesa en català” ha dit Valls. El presentador ha explicat que els seus pares entre ells parlaven en valencià, “però a la meva germana i a mi en castellà. Això es donava molt a València. Només les esbroncades eren en valencià” ha acabat precisant.

A punt d’estrenar ‘That’s my Jam’

Arturo Valls serà el presentador de la nova aposta de Movistar Plus+, anomenada ‘That’s my Jam’, que significa: aquest és el meu estil. Es tracta d’una adaptació del programa de la cadena nord-americana NBC, presentat per Jimmy Fallon. El format és un gran show amb convidats, jocs i reptes relacionats amb la música. Encara no hi ha data d’estrena, però es preveu que surti a la llum durant el 2023. Arturo Valls, a part de ser el presentador, també és coproductor del projecte.

Sobre la seva faceta de productor, Valls ha reconegut que sempre ha tingut una obsessió amb el càtering. “El principi era perquè n’hi havia molt. Sempre deia ‘No hi ha molts entrepans de pernil per la gent que som?’ I ara, en canvi, vull assegurar que l’estona que té l’equip per parar, mengin bé. He passat de regatejar a ser generós”, ha reconegut el presentador i productor.