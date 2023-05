Rigoberta Bandini trenca el seu descans amb ‘Miami Beach’, el single que segueix l’estil de l’artista i neix del seu últim viatge a la ciutat estatunidenca. Fa gairebé un any, la cantant va anunciar que faria una parada perquè “estic una mica fins al cony de les coses i no puc més”. Paula Ribó, el nom real de la cantant, ha explicat al ‘Late Xou amb Marc Giró’ que “la vida de la gira és molt intensa, frenètica i meravellosa, però necessitava una mica de cap de setmana normal amb la meva família”.

L’artista ha recordat el boom de la cançó ‘Ay mamá’, tema que va presentar al Benidorm Fest del 2022. “Durant uns mesos, tot el que jo veia eren tetes. Hi havia tetes en tots els programes, en totes les coses on m’etiquetaven, la gent m’enviava arracades amb tetes, dibuixos amb tetes, samarretes... estic molt agraïda als meus fans, però vaig quedar saturada”. Tot i això, Rigoberta Bandini ha assegurat que “ara ja hi estic més reconciliada”.

Rigoberta Bandini ha presentat el seu single 'Miami Beach' i ha explicat com va viure el fenòmen de 'Ay mamá' Moisés Soler

Miami Beach, la cançó i la ciutat Miami Beach “és una ciutat molt efervescent. Tu tens la seva energia, Marc”, ha saltat l’artista. En realitat, el nou single el va compondre abans del viatge, “La vaig acabar allà, però només el fet de pensar a anar a Miami, em va inspirar en aquesta cançó. Ser com una mena d’alienígena, en un lloc on no coneixes res” ha dit. Sobre el videoclip, un recull d’imatges casolanes de l’estada a Miami Beach, la cantant ha reconegut que això de gravar-se i fer d’influencer li fa “molta mandra” i que la peça és mèrit del músic i còmic, Esteban Navarro, qui s’ha convertit recentment en el seu marit.