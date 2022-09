Entrevista a Maria González Soto, 'Las de la última fila'

La guanyadora del premi Gaudí 2020 a Millor Actriu Protagonista, Maria Rodríguez Soto, visita el plató de ‘Punts de Vista’ per parlar de ‘Las de la última fila’. Una sèrie que narra el viatge d’un grup d’amigues on una de les protagonistes ha estat diagnosticada de càncer. S’estrena el divendres 23 de setembre a Netflix i ha estat creada i dirigida per Daniel Sánchez Arévalo.

L’actriu llicenciada en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona interpreta el paper de Carol, compartint cartell amb Itsaso Arana, Monica Miranda, Mariona Terés i Godeliv Van den Brandt.