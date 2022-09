'Las de la última fila': "Vam rodar sense saber qui tenia càncer"

La guanyadora al Gaudí a Millor Actriu Protagonista, Maria Rodríguez Soto, ha visitat 'Punts de Vista' per parlar amb Tània Sarrias sobre 'Las de la última fila', una sèrie creada i dirigida per Daniel Sánchez Arévalo que s'estrenarà el 23 de setembre a Netflix.

Itsaso Arana, Monica Miranda, Maria Rodríguez Soto, Mariona Terés i Godeliv Van den Brandt protagonitzen la història d'un grup de cinc amigues que cada any preparen un viatge d'una setmana per fer juntes. Aquest cop, a una d'elles li han detectat càncer i, entre totes, decideixen que queda totalment prohibit parlar de la malaltia. A més, les cinc hauran de dur a terme un repte, un desig, una cosa que no s'hagin atrevit a fer per por a les conseqüències.

A la sèrie, totes les protagonistes es tallen el cabell per solidaritat. "No tenia mirall, ho vam fer mirant a l'òptica", reconeix l'actriu. "Em va costar més feina pensar que em raparia, que el fet de fer-ho. Va acabar sent una alliberació".

Les cinc ho van dur a terme sense saber, en cap moment, qui era la que patia la malaltia: "L'espectador no sap fins al final qui és l'amiga que té càncer. Nosaltres ho vam llegir tres dies abans de gravar l'última escena".





Maria Rodríguez Soto va guanyar el premi Gaudí per 'Els dies que vindran' 'Els dies que vindran' gira al voltant l'embaràs real de l'actriu de Barcelona. Està dirigida per Carlos Marques-Marcet i protagonitzada per ella i la seva parella, David Verdaguer. Amb aquesta pel·lícula va guanyar el Gaudí a Millor Actriu Protagonista i la Biznaga de Plata a Millor Actriu. 06.02 min 'Los días que vendrán' L'actriu reconeix que els premis li han donat visibilitat: "Em truquen per fer càstings en l'àmbit espanyol, una cosa que abans no passava. De fet, vaig poder fer les proves per 'La última de la fila' perquè el director va veure 'Els dies que vindran'. Si no, no sap ni qui soc".



En un moment donat de la pandèmia, l'actriu catalana va utilitzar les dues estatuetes per penjar les mascaretes. De fet, reconeix que encara ho fa: "Les guardo a l'estanteria que tenim al costat de la porta. Se li ha de donar alguna utilitat als premis, més enllà del reconeixement".