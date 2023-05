Preguntes i respostes sobre l'ús de vapejadors entre els joves

Els experts en salut pública alerten que l'ús de les cigarretes electròniques estan esdevenint la porta d'entrada al consum del tabac entre els adolescents. Així ho ha assegurat el cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Ma Suelves, coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac.

I és que l'addicció al tabac afecta cada vegada a persones més joves i la utilització de cigarretes electròniques està a l'alça també entre els més joves. Però, què hi ha darrere d'aquest fenomen?

Vapejar suposa un risc? En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, l'expert destaca que s'ha d'estar "preocupats" pel tabac. Des del 2013, també estan preocupats pel "risc" de les cigarretes electròniques, especialment per als joves atrets per aquests productes, mentre el tabac ha perdut "el glamur" d'abans. Destaca que les cigarretes electròniques són una via d'acostament al tabac entre els adolescents: "És una nova via d'entrada al tabaquisme", ja que augmenta "notablement" que els que ara vapejen pensant que és una llaminadura, comencin a fumar en un futur. "Les tabaqueres participen molt activament", reconeix. "Estem fent un aprenentatge que facilita l'accés al tabac", ha reivindicat, assegurant que en altres països hi ha dades que ho confirmen. A través d'aquest aprenentatge, "compren molts números" per convertir-se en fumadors al cap d'un any. "Una família preocupada per la salut dels seus fills, en cap cas els hauria de proporcionar aquests productes", ha insistit.

Les cigarretes electròniques tenen nicotina? L'expert detalla que hi ha una normativa que regula els dispositius susceptibles d'alliberar nicotina. Es tracta de cigarretes que tenen nicotina o poden recarregar-se amb líquids de nicotina. Però també hi ha cigarretes que "semblen joguines" i es poden veure en botigues que no són especialitzades, són d'un sol ús i no tenen nicotina, i no estan subjectes a regulacions. "Parlem de dos productes que el consumidor no sempre està en condicions de diferenciar", remarca.

Les cigarretes quines substàncies tenen? Més enllà de la nicotina, Suelves també remarca que les substàncies que prenen els vapejadors "no són innòcues" i és desaconsellable especialment entre menors. Segons ha detallat, el que inhalen els joves és un aerosol que conté vapor d'aigua, però també altres substàncies que li donen l'aspecte de fum. També aromes, aprovats per ser utilitzats com additius alimentaris, però no pensats per ser inhalats. A més, per efectes de la temperatura a la qual arriben, poden tenir també substàncies amb efectes carcinògens.

Estan prohibides als menors? El responsable també ha detallat que qualsevol producte que imita el consum de tabac, també les cigarretes electròniques, té la seva venda i subministrament als menors prohibida des de l'any 2005. En canvi, hi ha famílies que "ingènuament" i "amb la millor voluntat" pensen que posar a l'abast aquests productes als menors "pot ser una bona idea per apartar-los del tabac".

Quina és la prevalença de tabaquisme? Posa Nova Zelanda com a "exemple mundial de polítiques decidides contra el tabac". Destaca que països com aquesta han arribat a prevalences molt baixes, quan havien arribat a prevalences més altes que les nostres. Per exemple, a Catalunya està estabilitzada al voltant del 20%: les últimes dades apunten a una prevalença del 24,1% de la població a partir dels 15 anys l'any 2022. "Fa uns quants anys que observem molt pocs canvis entre un any i el següent", ha detallat.

Hi ha diferències entre dones i homes? Destaca que als anys vuitanta, probablement prop de la meitat dels homes fumaven, però ho feien molt poques dones. Els homes van començar a fumar cada vegada menys i les dones van començar a augmentar el consum de tabac, i "gairebé" s'han equiparat als homes. "Aquest desequilibri és menor", tot i que hi ha menys dones fumadores.