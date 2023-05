Josep M Suelves: "El vapeig és una nova via d'entrada al tabaquisme"

Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, conversem amb Josep Ma Suelves, cap del Servei de Prevenció i Control del Tabaquisme i de les Lesions a l'Agència de Salut Pública​ de Catalunya. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, remarca el "risc" de les cigarretes electròniques, especialment per als joves. Destaca que els vapejadors són una via d'acostament al tabac entre els adolescents: "És una nova via d'entrada al tabaquisme". I remarca que les substàncies "no són innòcues" i és desaconsellable especialment entre menors: "Estem fent un aprenentatge que facilita l'accés al tabac". També connectem amb Maria G. Coll per parlar amb Paco Coba, propietari de La Vapotienda.