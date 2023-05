El maig s'acaba després de deixar-nos diferents episodis de ruixats i tempestes en diverses poblacions, sobretot el que vam tenir la setmana passada. Arriba, doncs, el juny i amb ell comença l'estiu meteorològic. Cal recordar que en meteorologia les estacions s'agrupen en períodes de tres mesos. L'estiu compren els mesos de juny, juliol i agost. Aquesta és l'estació menys plujosa de tot l'any, després de l'hivern.

Per què no coincideix l'inici de l'estiu meteorològic amb l'astronòmic?

Com acostuma a ser l'estiu?

A les comarques de Ponent cauen menys de 60 litres, al Camp de Tarragona entre 70 i 80, a la Costa de Barcelona poden fregar els 100 i cap a Girona els 140 mm, la majoria de les pluges cauen a l'agost, coincidint amb l'època de tempestes d'estiu.

De mitjana a l'estiu hi ha entre 5 i 15 dies de tempesta, molts més al Pirineu i al Prepirineu, seguit del nord-est i a l'Ebre i on menys a Ponent, al Camp de Tarragona i a la Costa Central. Pel que fa a dies de pluja, tret del Pirineu, a la resta són molt poquets en tot l'estiu i els acabem comptant amb els dits de les mans i de mitjana no superen els deu dies en tres mesos.