Ploguda general, però insuficient

Ja són quatre les setmanes marcades per la inestabilitat en forma de ruixats i tempestes irregulars. La tongada de pluja del dijous 25 de maig, associada a una DANA, ha estat la més general i generosa, superant la del 29 d'abril, el dia en què el temps va començar a canviar. De fet, el d'ahir va ser l'episodi de precipitacions més important des de principis de febrer, quan encara va ploure una mica més.

El dia més plujós en 106 dies

Dijous va ser una jornada de jaqueta i paraigua a tot arreu. Les comarques més beneficiades per la pluja d'ahir van ser les del litoral, prelitoral, Catalunya Central i del Pirineu català, on es van acumular entre 20 i 40 litres. En canvi, a les comarques de Ponent es van registrar menys de 5 litres. Localment, van anar acompanyades de tempesta i en alguns casos van descarregar amb intensitat torrencial, com a la matinada al Maresme. Durant la tarda, els aiguats més importants es van donar a les Terres de l'Ebre, on es van acumular entre 70 i 100 litres.

Des de dilluns i fins ahir ha plogut pràcticament a tot Catalunya. En general, s’han acumulat entre 30 i 60 litres. On menys pluja ha caigut és a Ponent, i on més, a punts de la Catalunya Central i a l’Ebre, on superen els 100 litres. De fet, ahir va ser el dia més plujós des de principis de febrer.