La segunda temporada de El paraíso de las señoras ha llegado a su fin con una muerte que nos ha dejado rotos después del cierre del resto de tramas. A partir de mañana, arranca una nueva época del Paraíso en La 1 y RTVE Play con una nueva tanda de episodios. En ellos se notará la ausencia de Teresa y Pietro, cuyos papeles protagonista se quedan en manos de Conti y Andreina. ¿Quieres saber qué ha ocurrido con el resto de personajes? ¡Te contamos las claves de este desdichado final! ¡Atención spoilers...! Y si no lo has podido ver, tiene el capítulo en el vídeo que abre la noticia.

La muerte de Pietro Mori

Mori espera noticias del perito, pero este no se va a presentar. Para vengarse de Bruno, Pietro los denuncia ante la policía, pero termina escapando. Claro, que los problemas no terminan ahí para el empresario. Teresa es amenazada en su casa: si Mori no paga, morirán. La única manera de salvar el Paraíso es vendiéndolo. Pero ¿a quién? ¡A Andreina! La ex pareja accede a ayudarle.

Una vez pagado el cheque, parece que todo vuelve a la normalidad. Teresa anima a Pietro a empezar juntos desde cero, pero Jacobi aparece para matar a la joven como hizo con Rose. Mori quiere protegerla, pero lo que la bala impacta en su hombro derecho, acabando con su vida en brazos de Teresa. Mientras todos celebran el nuevo año, la chica del sur de Italia pide ayuda para salvar a su amado. Todo era un plan de la madre de Andreina para hacerse con el Paraíso.