El paraíso de las señoras - Temporada 2 - Capítulo 20 | Ver serie

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7)

Programas no recomendados para menores de 7 años (NR7) VO

"El Paraíso de las señoras", ya cerrado, está acondicionado para la tradicional fiesta de Año Nuevo. Mori observa los preparativos con la triste conciencia de la amenaza que se cierne sobre su tienda, ahora en manos de Jacobi. El ex socio pretende utilizarlo para sus negocios turbios y la única solución para Mori es denunciarlo a la policía. Pero la emboscada no sale según lo planeado y Jacobi logra escapar una vez más. Izzo, sin embargo, no pretende dejar a Mori libre de su deuda. Mientras toda la ciudad se prepara para celebrar el fin de año. Mori se ve obligado a una carrera contra el tiempo para buscar dinero y poder salvar tanto a Teresa como al Paraíso, una carrera hacia un ajuste de cuentas largamente esperado.