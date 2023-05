Israel Fernández: "Yo nunca probé, yo nací cantaor"

“Yo intento transmitir al público, que es el que manda”, ha explicado el cantaor Israel Fernández cuando ha escuchado sus propios temas del disco Pura sangre, que publica este viernes 16 de mayo, en Las tardes de RNE. Ha reconocido que no sabe describirse, pero sí que ha apuntado que en “la música y en todo general” son primordiales “la verdad, el amor, la lealtad, el corazón”.

Las letras que canta, las escribe él y ha destacado que entonces “te lo crees mucho más”. Ha añadido que se precisa “un inspiración bonita y tener un motivo” y que “para escribir hay que vivir y hay que tener un motivo y de ahí te salen cosas, en la búsqueda del trabajo, también”. “La elegancia es muy importante” para el flamenco, aunque “cada uno lo siente de una manera” y “lo que pasa es que tiene una elegancia sublime”.

"Me equivoqué de día"

Mick Jagger actuó en el verano de 2022 en Madrid con Los Rolling Stone y quiso ver actuar a Israel Fernández: “Me equivoqué día porque creo que quedamos el día 30 y yo creía que era el día 1", le ha contado a Carles Mesa. "Me llamó ‘hombre, que te estoy esperando, que es hoy’ y digo ‘¿no es mañana?’. Me tuve que ir de prisa con el coche, estoy a una hora de Madrid en mi pueblo. Me llamó el promotor ‘ha dicho el maestro Mick Jagger que hasta que no cantes, no se va’".