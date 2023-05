La serie 4 estrellas está conquistando al público, entre otros motivos, por la gran cantidad de líneas argumentales que van surgiendo en el transcurso de los capítulos. Cuando Clara (Toni Acosta) ya se había decidido a dar una oportunidad a Julio (Raúl Prieto) y concederle una cita para tratar de retomar su relación, su vida sufrió un vuelco inesperado.

La aparición de Sergio (Fernando Andina), ex de Clara y padre de su hija Sara, pone en jaque la situación familiar con su sola presencia, coincidiendo con el 18 cumpleaños de la joven. Más aún, si cabe, cuando Sergio revela el verdadero motivo de su regreso. ¿Es cierto que solo quiere reconciliarse con su hija? ¿Sufre realmente una enfermedad en fase terminal? A continuación te revelamos toda la verdad sobre este enigmático personaje y su regreso a Vera del Rey.

Un último deseo

No, Sergio no se ha presentado en casa de Clara únicamente para felicitar a Sara en su decimoctavo cumpleaños. Tras pedirle perdón por sus años de ausencia y varios infructuosos intentos de acercamiento a su hija, Sergio da un paso adelante y decide revelarle a Sara su secreto: le han detectado un cáncer en fase terminal y los médicos apenas le dan un año de vida.

La noticia bomba deja enormemente afectada a Sara, que no tarda en hacérselo saber a su madre. Y, como era de esperar, Clara decide dejar de lado el pasado y todo el daño causado para ofrecer todo su apoyo a Sergio. Además de compartir algunos momentos en familia y cumplir su deseo de enseñar a conducir a su hija, Clara anima a su ex pareja a avanzar con el proceso de tratamiento, pese a que las probabilidades de éxito no sean muy elevadas. Pero existe otro problema, el coste económico de ese tratamiento: 150.000 euros. Aún así, Clara no tiene dudas y hará todo lo que esté en su mano para que Sergio pueda luchar contra el cáncer hasta el último atisbo de esperanza: venderá a Rita su parte del hotel y con ese dinero ayudará a su ex a financiar el tratamiento.