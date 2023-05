El saló 'Automobile BCN' trepitja amb pas ferm l'accelerador

El president de l'Automobile, Enrique Lacalle, assegura que s'han superat les expectatives en nombre de vendes, visitants i marques en una edició “de rècords”. "En un any en què el món està complicat pel tema dels xips i els subministraments, aquí tot ha funcionat correctament", ha celebrat, i posa especial èmfasi en el fet que en un any en què els salons tanquen, ells obren.

Lacalle ha xifrat en 360.000 els visitants que han passat per aquesta edició 2023 del saló des de l'11 de maig fins aquest diumenge al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. És un 20% més que a la darrera edició del certamen que, com que té caràcter bianual, va ser l'any 2021. Les xifres actuals queden ben lluny, però, de les registrades just abans de la pandèmia, quan van arribar a passar pel saló prop de 800.000 persones.

01.09 min L'Automobile Barcelona 2023 supera les expectatives

Pensant en el futur, el president de l'Automobile recalca que treballaran perquè la propera edició, que se celebrarà el 2025, sigui "top de marques i torni a fer un nou rècord". En aquesta edició n'hi havia 31, 10 més que fa un parell d'anys, però encara són moltes menys que en els millors moments.

En aquest sentit, Lacalle admet l'absència de fabricants destacats com, per exemple, els alemanys BMW o Volkswagen. Però destaca alhora la presència de marques emergents, com BYD o DFSK d'origen xinès.

Segons una enquesta realitzada durant el saló, el 50% dels visitants s'han decantat per vehicles elèctrics i híbrids. Per a Lacalle, això representa que el camí del sector està clarament traçat i es dirigeix inexorablement cap a "un món molt més sostenible".