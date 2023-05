Un sector que va sobre rodes

El sector de l'automòbil representa el 10% del PIB i en el darrer any les matriculacions de vehicles han augmentat un 20%. Aquests dies a Barcelona desenes de marques exposen les seves últimes novetats, sobretot pel que fa a la implantació de nous models de mobilitat elèctrica. Hi ha companyies xineses que venen vehicles des de 30.000 euros, però encara falten incentius per massificar la presència dels elèctrics als carrers i carreteres del país. A més a més, la infraestructura sovint no està preparada.

Espanya ha passat de fabricar 16.000 vehicles electrificats l'any 2019 a més de 200.000 l'any passat. Però la possible entrada en vigor al 2025 de la normativa Euro 7, per reduir de manera dràstica el nombre d'emissions també es veu com una amenaça a la indústria.