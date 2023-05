Més de 15 anys a la televisió i 12 als teatres. El format ‘Ilustres ignorantes’ de Pepe Colubi, Javier Coronas i Javier Cansado porta un llarg camí recorregut i “sembla que seguirà” ha dit l’humorista i ha afegit “el meu somni és arribar a sortir amb una sonda i un camisó obert pel darrere”.

En el programa d’humor, presentat per Coronas, es debaten temes diversos, sempre acompanyats de dos convidats, que també hi fiquen cullerada.

L’escriptor i periodista és conegut per les seves disgregacions sexològiques. Aquesta fixació li ve de petit, a l’escola un professor li va dir que veia sexe fins i tot en una totxana, “Era un col·legi de l’opus, en el qual vaig entrar sent un catòlic de manual i en vaig sortir sent el que soc. Li dec a l’opus tot el que soc”, ha assegurat rient Pepe Colubi. A continuació, l’humorista i Marc Giró han fet un joc on Colubi ha fet volar la seva imaginació:

La trilogia de Pepe Colubi L’humorista ha escrit tres llibres: ‘Dispersión’, ‘Chorromoco 91’ i ‘California 83’. En tots ells, apareix el personatge Pipi, l’alter ego de Pepe Colubi. “Els llibres estan basats en fets reals”, ha dit l’autor. Sobre si hi haurà quarta entrega, Colubi ha dit que “tal com el porto, hauria de dir que no. Però això mateix vaig dir abans de cada llibre”. ‘Chorromoco’, el nom del seu segon llibre, significa “l’ejaculació, el xorro i la viscositat del moc”, ha explicat l’escriptor. Sobre els sinònims de la paraula semen, Pepe Colubi ha recordat que un directiu de televisió li va dir que “millor semen que lletada” perquè ell feia servir “lletada” constantment a ‘Ilustres ignorantes’. Pepe Colubi ve al 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar el seu podcast de reggae 'The Bucket' JOSEP ECHABURU