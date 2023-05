Situació crítica per als regants si les pluges no s'intensifiquen en les properes setmanes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre creu que a finals de maig, el 50% de la conca estarà en estat d'emergència per la sequera. Així ho ha dit la presidenta de l'ens, Maria Dolores Pascual, abans de la primera comissió del Pla especial de sequera. Les conques del Gállego-Cinca i la del Huerva se sumaran a les que ja estan en emergència i per això es passarà del 30% actual al 50%.

En aquest sentit, ha recordat que un 65% de la conca es troba en "sequera prolongada". La CHE preveu també que la situació empitjori de cara a l'estiu ja que no s'esperen pluges importants. Entre mesures a adoptar, a Catalunya s'intensificarà la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per la vigilància i control de cabals.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre confirmava aquest dimecres a Unió de Pagesos que amb les reserves d'aigua actuals al sistema d'embassaments d'Oliana i Rialb, d'uns 18 hectòmetres, es podrien arribar a fer dos regs de supervivència per als arbres fruiters del canal d'Urgell durant l'estiu. Era una de les principals conclusions de la reunió mantinguda a la seu de la CHE a la capital aragonesa. La manca de transparència de la CHE havia estat una de les queixes del sindicat agrícola.

Tractorada fins a Saragossa La pagesia tornava a alçar la veu aquest dimarts amb una tractorada davant la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Desenes de tractors arribats de Lleida i les Terres de l'Ebre es van concentrar a les portes de l'organisme per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri és "insuficient". 01.39 min Desenes de tractors es manifesten a Saragossa davant la CHE | Rosa Cervantes Convocats pel sindicat Unió de Pagesos, els tractors sortien dilluns des de Catalunya per arribar a Saragossa després d'unes 20 hores de trajecte. Els pagesos critiquen la gestió que ha fet l'organisme de conca de la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. 01.33 min Tractorada davant la seu de la CHE a Saragossa

270 milions d'euros de pèrdues Unió de Pagesos va valorar en 270 milions d'euros les pèrdues que tindria el sector pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues i per això considera completament insuficient l'ajuda de la mateixa quantitat anunciada per tot Espanya pel ministeri la setmana passada. De la reunió de dimecres amb la CHE, n'esperen que "s'obri la paret" que hi tenen al davant i donin explicacions del què ha passat amb l'aigua. Des del sindicat han afirmat que si cal, aniran fins a Madrid amb tractors. Des de la CHE han recalcat que des de l'estiu passat s'estan prenent mesures per fer-hi front. En aquest sentit, han apuntat que l'any hidrològic actual està sent pitjor que l'anterior a causa de les elevades temperatures i la falta de precipitacions. De fet, entre març i abril ha plogut un 70% menys del que és habitual a tota la conca. La confederació assegura que estan treballant per garantir els abastaments i que treballen amb usuaris, fonamentalment agricultors, per tal que les pèrdues i els danys econòmics siguin menors.

Aprovació del Pla de Gestió de les conques internes El mateix dia de la protesta, el Govern aprovava el pla de gestió de l’aigua de les conques internes 2022-2027, amb una inversió superior als 2.400 milions d'euros, el triple que en l’anterior pla. Les actuacions incrementaran en prop d’un 30% la disponibilitat de nova aigua. Es doblarà la reutilització d’aigua depurada i es passarà de 24 a 40 estacions de regeneració. El pla arriba amb 6 mesos de retard i amb una amonestació de la Comissió Europea sobre la taula però el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, assegura que Europa no multarà l'executiu.