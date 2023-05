01:39

Els pagesos han fet 20 hores de viatge des de Lleida o la Terra Alta per fer visible el seu malestar

Desenes de tractors arribats de Lleida i les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts a les portes de l'organisme per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen i per denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri és "insuficient".

Convocats pel sindicat Unió de Pagesos, els tractors van sortir dilluns des de Catalunya i han arribat a Saragossa després d'unes 20 hores de trajecte. Els pagesos critiquen la gestió que ha fet l'organisme de conca de la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació | INFORMA: Rosa Cervantes