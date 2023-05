Amb 13 anys els nens encara estan intentant descobrir què volen ser de grans, però Màrius Roca ho té clar: vol ser ballarí. I després de ser un dels finalistes del Youth America Grand Prix de dansa, ho té a tocar.

El jove ballarí ha explicat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que la dansa és una passió que li ha acompanyat tota la vida. "Jo sempre, des que era petit i fins ara, soc un noi molt mogut i vaig començar a ballar perquè m'agrada molt. La dansa per mi és vida perquè combina la tècnica amb les emocions i et fa despertar".

L'intèrpret ha comentat a Tània Sarrias que, tot i que moltes persones l'han fet suport, no tothom veu amb bons ulls la seva vocació: "Els amics més propers s'interessen i em donen suport per seguir endavant, però hi ha d'altres que se'n riuen i no veuen el sacrifici que hi ha realment darrere".

Un gran sacrifici Màrius Roca assaja quatre hores diàries de dilluns a dissabte per poder arribar a adquirir les aptituds necessàries per ser un gran ballarí. Això implica que sigui molt difícil compaginar amb els estudis. "A vegades és una mica complicat arribar a tot, però la dansa també et desenvolupa la concentració, la memòria, la disciplina, que ajuda molt al treball".