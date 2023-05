L’episodi ruïnós del presentador i humorista, Toni Soler, gira al voltant d’una mala digestió enmig d’un rodatge. La ruïna va passar mentre ell era director del Polònia, el famós programa d’sketchs de TV3.

Toni Soler diu que ell és una persona força seriosa, però també té el riure fluix i que això a vegades l’ha jugat males passades, com el moment bastant vergonyós que ha triat per compartir amb tots nosaltres. Va passar quan dirigia el programa de paròdia política 'Polònia'. Recorda un dia que va ser especialment tens, un dia de molts nervis i que va dinar molt malament. L'actor Bruno Oro estava interpretant uns dels seus personatges estrella: Artur Mas. Segons explica Toni Soler, uns dels passatemps de l’actor als rodatges era fer riure al director, i tenia un gag que sempre repetia quan parava la gravació: marxava a una cantonada del plató i fingia que es ficava una ratlla de cocaïna.

Un atac de riure que va sortir pel lloc equivocat

Aquell dia Toni Soler va riure tant amb el gag de l’actor, que entre la barreja de nervis, la calor al plató i el fet d'haver menjat malament, li va agafar un atac de riure que va acabar en un atac de pets sense control. El presentador recorda com va intentar parar-lo i encara va empitjorar més la situació. Semblava el so d’una pel·lícula bèl·lica. Mentre reia no podia parar de tirar-se pets. Tot això va passar al mig d’un rodatge amb tot l’equip del programa mirant. Diu que es va fer un silenci tan llarg que va durar un any, de fet ningú de l’equip ha parlat mai amb ell de l'incident.