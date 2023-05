La Ruïna amb Santi Millán | RTVE Catalunya

'La Ruïna' amb Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes i l’actor Santi Millán tractant de creuar fronteres amb la data del passaport expirada. Una història de terror que barreja autoritats, avions i una parella amb molta paciència.



El públic del programa ens parla dels perills de menjar torró a un festival de música, de com fer passar vergonya a un massatgista, de com una feina propera a l’esclavisme acaba en una mena de vacances. També ens han explicat com una nit de festa que se’n van de les mans i de com viatjar amb pocs diners de vegades et pot sortir molt car.