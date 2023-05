La Ruïna amb Empar Moliner | RTVE Catalunya

La Ruïna amb Ignasi Taltavull, Tomàs Fuentes i l’escriptora Empar Moliner que, fruit de la seva mala memòria per recordar les cares de la gent, acaba prenent-se massa confiança amb la persona menys indicada. El públic del programa ens parla de com fer equilibris a sobre d’una llitera i un pot de pintura, de menjar brownies amb un altre tipus de xocolata, d’infidelitats que s’obliden, d’una maledicció provocada per un anell d’or, de la pitjor maniobra quan condueixes i de vomitar-se al peu i seguir de festa.