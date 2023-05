Operación Triunfo el va posar al mapa musical l’any 2017 i, des d’aleshores, Roi Méndez no ha parat de conquerir públic cançó a cançó.

A 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, ha presentat 'La función', un tema honest i personal on se sincera parlant de l'autoestima. "Em feia una mica de vergonya treure aquesta cançó perquè, al final, t'estàs exposant molt i més jo que soc una persona que, aparentment, sempre està feliç i contenta", ha reconegut a Tània Sarrias.

El músic gallec ha assegurat que aquesta cançó li va servir per fer un exercici terapèutic que seguirà mantenint en les seves pròximes publicacions: "Em costa molt tractar aquests temes, però quan surt és molt pur. De fet, tinc més cançons que estic preparant que van una mica en aquesta línia. Per mi és una cosa terapèutica que em serveix tot i que no surtin a la llum"

L'èxit després d'Operación Triunfo Roi Méndez va ser un dels concursants més estimats d'OT 2017. L'artista ha explicat a 'Punts de vista' com va ser aterrar al món després d'aquell 'boom' de popularitat: "No va ser un procés dur, però sí que vaig haver de treballar una mica el cap per digerir bé l'èxit immediat i la baixada imminent. Crec que és el més natural del món i crec que és estar amb els peus a terra sempre". “Vaig haver de treballar una mica el cap per digerir bé l'èxit immediat i la baixada imminent“ Sis anys més tard, l'autor de 'La función' afirma que està trobant el seu lloc a poc a poc: "Estem construint des d'un lloc més segur, pas a pas i amb calma. Gaudint més que abans".