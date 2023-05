El ‘Late Xou amb Marc Giró’ rep a un dels artistes catalans més reconeguts d’arreu del món. Amb la seva darrera pel·lícula ha guanyat dos premis Cèsar, dos Gaudí i el van aplaudir set minuts durant el Festival de Cannes. Albert Serra fa parada al programa per presentar el seu últim llibre, anomenat ‘Un brindis per Sant Martirià’, i explicar ‘Tardes de soledad’, el documental que està gravant.

El director ha començat parlant de ‘Pacifiction’. Ha explicat que durant nou mesos, set dies a la setmana, va estar muntant la pel·lícula. “És gairebé impossible millorar-la”, ha dit Albert Serra, perquè “el procés de muntatge és creatiu, però el mateix temps, empíric i s’hi dona moltes voltes”. L’artista ha assegurat que li agrada més rodar. Ha dit que en un rodatge desapareixen “totes les regles, les lleis, tot lo normal, que és el que fa avorrida la vida” i això fa que aquest procés sigui “més atractiu”.

El llibre que neix d’un pregó

‘Un brindis per Sant Martirià’ és l’últim llibre d’Albert Serra i surt del pregó que el director va fer per inaugurar les festes de Banyoles el 2022. Ara, aquest text s’ha editat, s’ha publicat i està tenint molt d’èxit. Quan Marc Giró li ha preguntat si estava al cas de la fama de la seva obra escrita, el director ha dit ras i curt: “La veritat, ni ho sé, ni m’importa”. Albert Serra també ha comentat que el discurs va ser improvisat perquè “normalment solen ser pregons d’inauguració de festes, per tant, una mica d’espontaneïtat i imaginació és el que toca”.

En ‘Un brindis per Sant Martirià’ hi apareixen diverses anècdotes, com per exemple, que el director va anar a la universitat i no hi va fer cap amic, ni va parlar massa amb ningú. “Ja tenia altres amistats. Simplement, el context de la universitat no és un lloc massa apte per fer amistats”, ha declarat Serra.

Per tancar aquest capítol, Marc Giró li ha demanat que firmés l’exemplar del llibre que té ‘Late Xou’. Tal com havia fet durant la diada de Sant Jordi, Albert Serra ha acompanyat la seva signatura amb el dibuix d'un penis.