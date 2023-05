15:41

Educació i sindicats acorden que els docents no hagin d'anar als centres al juliol







La Conselleria d'Educació de la Generalitat i els sindicats educatius han acordat que els docents no hagin d'anar presencialment als centres educatius el mes de juliol tant d'enguany com de 2024. La proposta del departament era que acudissin els primers cinc dies laborables d'aquest mes per a preparar les classes a causa de l'avanç de l'inici del curs. La secretària general d'Educació de la Generalitat, Patrícia Gomà, ha afirmat que aquest acord sorgeix en el marc dels documents per a l'organització i gestió dels centres (Doigc), per a organitzar el mes de juliol en els centres educatius a l'hora de preparar el curs.