RTVE ha celebrat el primer debat televisat amb els caps de llista de les 7 formacions amb representació a l'Ajuntament de Barcelona. El debat ha estat moderat per Gemma Nierga i Quim Barnola i ha aplegat a l'estudi 6 de Sant Cugat del Vallès a l'alcaldessa i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, l'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, el cap de llista de Trias per Barcelona, Xavier Trias, el candidat del PSC, Jaume Collboni, l'alcaldable de Valents, Eva Parera, el cap de llista del PP, Daniel Sirera i la candidata de Ciutadans, Anna Grau.

El balanç de la legislatura En el primer dels tres blocs en què s'ha dividit el debat els candidats han fet un balanç de legislatura en què la majoria dels candidats han retret a Colau i Collboni que “Barcelona està molt pitjor” després del seu mandat. Tots ells han fixat el focus en el “caos circulatori” i els problemes de seguretat i del preu de l’habitatge que viu la ciutat. Ernest Maragall assegura que la ciutat està “trista i decebuda”, Xavier Trias creu que “la ciutat ha perdut la seva autoestima”, Daniel Sirera ha criticat que “Barcelona té el pitjor govern de la història” i fins i tot el mateix Jaume Collboni ha parlat d’una ciutat “que els darrers 12 anys ha perdut el nord”. Davant dels atacs de la resta de candidats, Ada Colau, ha rebutjat els discursos apocalíptics i ha reivindicat el model de futur de Barcelona que ha fet, ha dit, una ciutat “molt més justa i més saludable".

El conflicte de la Bonanova Ara bé, l’ocupació de la Bonanova ha centrat aquesta primera part del debat. La candidata de Ciutadans, Anna Grau, ha reclamat una intervenció policial immediata per desallotjar el “Kubo i La Ruïna”. Una postura en la qual s’ha alienat la líder de Valents, Eva Parera, que alerta d’un problema de convivència a la zona “que s’ha d’aturar”. L’alcaldable d’ERC, Ernest Maragall, ha apuntat directament a PSC i Podemos d’estar a l’arrel del problema de la Bonanova, "perquè les finques són propietat de la Sareb". Un extrem que ha negat Collboni que s’ha solidaritzat amb els veïns de la Bonanova, i ha promès “tolerància 0” contra les ocupacions il·legals i "suport a les forces d’ordre públic que fan complir les normes". Colau ha estat especialment dura contra l’actuació “dels partits de les dretes” als que ha retret “incendiar de forma irresponsable” el conflicte de l’ocupació de la Bonanova. Des del PP, Sirera ha atacat directament a Collboni a qui acusa de donar "ordres des de l’Ajuntament" a la Guàrdia Urbana per no actuar "davant dels actes vandàlics". Xavier Trias ha advertit que el cas de la Bonanova “no té res a veure amb Can Vies”, que ha recordat que va ordenar aturar-ho sense la solidaritat de la resta de partits.

Habitatge El problema de l’habitatge ha estat al centre del debat del segon bloc. Barcelona és segons Colau l’administració que “està fent més habitatge públic de l’Estat”, i “una política antidesnonaments que ha impedit que milers de persones acabessin al carrer”. En aquest sentit, ha retret al PSC que apostés per l'habitatge social de propietat que s’ha acabat privatitzant. Una mesura en la qual han coincidit com a urgent és la d’eliminar la reserva del 30% de les noves promocions per l’habitatge protegit. “No ha funcionat”, ha destacat Trias. S’hi han sumat Collboni, Grau i Parera, qui ha reclamat que l'Ajuntament "deixi de ser intervencionista". El candidat de Trias per Barcelona també ha proposat “un pacte de l’habitatge per garantir estabilitat durant 15 o 30 anys”. Collboni, precisament, ha destacat l’oportunitat de fer un nou parc d’habitatge de lloguer a la ciutat, que Sirera ha situat que haurien d’anar a la Zona Franca i la Sagrera. Maragall també s’ha compromès a fer fins a 5.000 habitatges l’any i ha recordat que “és viable”. Anna Grau retreu a Collboni que arribi tard.

Eixos verds Pel que fa a les promeses electorals, l'actual alcaldessa s'ha compromès a mantenir la rebaixa del transport públic, acabar la connexió del tramvia per la Diagonal i, el que més polseguera ha aixecat, crear eixos verds a tots els districtes. Collboni ha plantejat la necessitat d'un acord pel cobriment de la Ronda de Dalt com es va fer amb Glòries, "per no fer més eixos verds”, ha indicat. Una proposta que preten endegar en els primers 100 dies de mandat i que s'han atribuit, en canvi, Sirera i Trias.