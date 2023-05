8:05

La Generalitat inicia el procés per expropiar pisos buits a grans tenidors.

La Generalitat inicia els tràmits per expropiar fins a 189 habitatges buits de 14 municipis amb alta demanda a partir del 2024. La Generalitat requerirà als propietaris d'aquests 189 habitatges que acreditin que el pis està desocupat i, si no poden fer-ho, començarà un procés de negociació perquè els destinin a lloguer social. Com a última instància s'optarà per l'expropiació forçosa. El Govern espera poder disposar dels primers habitatges a partir del 2024.