Radio Televisió Espanyola a Catalunya emet aquest dimecres el primer debat televisat dels candidats a l'alcaldia de Barcelona.

Serà aquest dimecres 10 de maig passats cinc minuts de dos quarts d'onze de la nit. Hi seran presents tots els caps de llista que actualment tenen representació a l'Ajuntament. Tindrà una durada d'una hora i mitja i estarà moderat per Gemma Nierga i Quim Barnola des dels estudis de Sant Cugat del Vallès. El debat es podrà seguir a la 1 de RTVE Catalunya, al canal 24 horas, a ràdio 4 i en desconnexió per tot Catalunya a RADIO 5. També a través de RTVE play Catalunya.