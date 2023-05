El Govern començarà a expropiar pisos buits a grans tenidors

El Govern començarà a expropiar entre 50 i 70 habitatges buits propietat de grans tenidors per incompliment de la funció social de la propietat. L’expropiació només afecta els habitatges inclosos al Registre d’habitatges buits i ocupats sense títol habilitant. Per tant, n’estan exclosos els petits propietaris.

De moment, la mesura afectarà 14 municipis catalans situats en àrees legalment declarades com a zones amb una demanda forta i acreditada d’habitatge. Es tracta de Cornellà de Llobregat, Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Roda de Berà, Rubí, Salt, Tarragona, Valls, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.

Es destinaran a famílies vulnerables

Els pròxims dies s’enviaran les primeres cartes amb el requeriment perquè els propietaris dels habitatges acreditin legalment que es destinen a la residència de persones. Si no l'atenen en el termini d’un mes, Territori declararà l’incompliment de la funció social de la propietat i iniciarà el procediment d’expropiació, que pot durar uns sis mesos.

Aquesta és la primera vegada que el Govern aprofita totes les eines legals per iniciar el tràmit d’expropiació de la propietat per incompliment de la funció social. L’objectiu és obtenir habitatges per a les famílies més vulnerables, principalment procedents de les meses d’emergència, en aquelles zones amb més demanda d’habitatge social.

La Generalitat destinarà cinc milions d'euros a l'expropiació -s'arribi o no a un acord amb la propietat-, que es poden ampliar en el futur si s'arriba a acords amb nous municipis. La despesa anirà a càrrec de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), mentre que el lloguer el gestionarà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.