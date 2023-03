L'encariment dels lloguers és un problema per molts, i a Catalunya només hi ha un 2% d'oferta de lloguer reduït per persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta xifra es troba molt lluny del 15% de mitjana de la Unió Europea, per això el Govern de la Generalitat s'ha compromès a ampliar els lloguers socials a tot el territori, sobretot als llocs més tensionats. En un termini de tres anys, s'hi impulsaran 10.000 habitatges nous.

Ho han anunciat aquest divendres el president Pere Aragonès i el conseller de Territori, Juli Fernández. Han explicat que l'objectiu és passar dels 50.000 habitatges socials actuals als 60.000 fins al 2026. Una xifra que, tot i això, està molt per sota dels 400.000 que tocarien de complir-se la mitjana europea. En aquest sentit, Aragonès ha admès que l'accés a l'habitatge a Catalunya "és una necessitat social més que evident".

Dues fórmules per aconseguir-ho Per incorporar els nous habitatges socials, el Govern ha previst dues fórmules: una part seran propietat de la Generalitat (3.655) a través de promocions directes i d'adquisició directa mitjançant la compra directa o el dret de tanteig i retracte. De l'altra part, amb l'impuls de la Generalitat, se cedirà sòl públic per a la promoció (1.062 habitatges) i s'oferiran ajuts públics a la promoció (5.126 habitatges). Aragonès i Juli Fernández han visitat una promoció de 24 habitatges de lloguer assequible de l'Institut Català del Sòl a Rubí. Es tracta d'una promoció de lloguer situada al carrer Marconi, que està previst que finalitzi al novembre, i la tercera al sector de Can Sant Joan de Rubí un cop finalitzades dues més amb 66 pisos. 01.04 min La Generalitat presenta un pla per impulsar 10.000 habitatges socials | Climent Sabater La llista de 82 municipis on la Generalitat incorporarà els nous habitatges inclou les quatre capitals: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Pel que fa a la resta, la majoria es troben a l'Àmbit Metropolità de Barcelona: Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Granollers, Martorell, Sabadell i Terrassa. A banda, el llistat també contempla municipis on, sobretot durant la temporada d'estiu, es concentra una forta demanda d'habitatge, com el Masnou, Blanes, Lloret de Mar, Arenys de Mar, Sitges o Palamós.