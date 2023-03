El nombre de persones sense sostre s'ha multiplicat a Barcelona respecte a abans de la pandèmia. Així ho han notat a la Parròquia de Santa Anna, al centre de Barcelona, on ofereixen diferents serveis per persones en situació de vulnerabilitat. I també ho corrobora el darrer informe de la Fundació Arrels, que a més conclou que el 70% de les persones que viuen al carrer no espera accedir a un habitatge.

L'estudi, on han participat 354 enquestats, posa de manifest que gairebé la meitat de les persones sense sostre no han rebut atenció dels serveis socials o de cap altra entitat en els últims sis mesos, un fet que s'ha agreujat respecte al 2020, en plena pandèmia. A més, per primer cop s'ha preguntat quin ha estat l'últim allotjament abans de dormir al carrer i el 21% ho feien de lloguer i un 5% de propietat.

El problema del lloguer Un dels motius de pèrdua de l'allotjament, segons Arrels, són els problemes relacionats amb l'habitatge. I és que els preus dels lloguers, sobretot a la ciutat de Barcelona, s'han encarit notablement en els darrers mesos. Això i el fet d'haver perdut la feina explica que moltes persones sense llar hagin acabat sobrevivint com poden al carrer. Els preus dels lloguers a Barcelona continuen a l'alça L'estudi indica altres factors que expliquen per què acaben dormint al carrer, com els problemes amb la família, una separació de parella o el fet de migrar d'un lloc a un altre. De fet, les xifres assenyalen que el 70% de les persones sense llar són estrangeres, i la gran part d'aquest grup, extracomunitària. Destaca el fet que el 5% diu no haver viscut mai a la vida en un habitatge estable.

Retards en l’atenció social Les persones que viuen al carrer denuncien la desatenció que pateixen per part de les administracions, un percentatge que és el més elevat des que es fa l'enquesta d'Arrels. Segons la fundació, només una de cada tres persones sense sostre ha estat atesa per part dels serveis socials en els sis mesos previs. A més, d'aquests, un 77% ho van ser quan ja dormien al carrer. 01.28 min La meitat de les persones sense llar assegura sentir-se sola Per això, Arrels critica la lentitud de les institucions, el temps d'espera i els problemes que sorgeixen a l'hora de fer tràmits burocràtics i poder accedir a determinats recursos, com menjadors socials. En aquesta línia, demanen a les administracions que s'adaptin a les necessitats dels exclosos i no fer adaptar els més vulnerables a les exigències de les institucions. En aquest sentit, la fundació matisa que l'ajuda que demanen també té a veure amb la companyia i no únicament amb el menjar i la higiene, ja que l'enquesta evidencia que quatre de cada deu persones no tenen ningú amb qui comptar i se senten soles. Això, segons la cap d'acollida d'Arrels, Marta Mainou, també té a veure amb els problemes psicològics que pateixen, sobretot a partir dels sis mesos de vida al carrer.