Una família necessita mínim 1.500 euros per viure amb dignitat a Barcelona, segons un estudi

Segons un estudi encarregat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el salari mínim per viure amb dignitat una família a Barcelona és de 1.447 euros, lluny dels 1080 euros en què enguany ha fixat el Govern com a Salari Mínim Interprofessional. Aquest estudi avalaria l'afirmació de la vulnerabilitat d'algunes famílies que, tot i treballar, no poden assumir les despeses mínimes per viure.