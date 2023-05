02:14

La Generalitat aprova iniciar el procés de recuperació de pisos ubicats a 14 municipis de Catalunya per convertir-los en habitatges de lloguer social.

Els 14 municipis formen part dels 45 que van signar un conveni amb la Generalitat per fer inspeccions d'habitatges buits. A més, aquests 14 municipis disposen de mesa d'emergència pròpia i en àrees de forta demanda, com Cornellà, Mataró, Reus, Salt o Tarragona.

De les inspeccions realitzades en aquests municipis, 189 complien els requisits per iniciar el procés, que comença amb un requeriment. Els propietaris disposen d'un mes per arribar a un acord amb la Generalitat i posar-los directament a lloguer social. En el cas que això no sigui possible, s'iniciarà un procediment d'expropiació per la via d'urgència que pot finalitzar en uns 6 mesos.

El Govern disposa de 5 milions d'euros per poder fer la compra d'uns 70 habitatges dels 189 per convertir-los en habitatges de lloguer social pèr a famílies que estan en la mesa d'emergència o per dones víctimes de violència de gènere. Tot i que esperen també que en una gran part de la resta es pugui arribar a un acord per fer els lloguers socials amb l'acord dels propietaris.

Actualment, en el registre de la Generalitat hi ha 31.918 habitatges buits i 1.800 famílies es troben en la mesa d'emergència a Catalunya | INFORMA: Marga Esparza