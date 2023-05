La Generalitat inicia els tràmits per expropiar pisos de grans tenidors

L'objectiu del Govern és destinar els pisos buits dels grans tenidors a famílies vulnerables. Es farà en aquelles zones on hi ha més demanda d'habitatge social. Són d'entrada 14 municipis com ara Cornellà de Llobregat, Figueres o Vilanova i la Geltrú. L'Agència de l'Habitatge i els ajuntaments han fet una inspecció per identificar els immobles que compleixen amb els requisits.

L'agència de l'habitatge va inspeccionar 670 pisos i va comprovar que 189 estaven buits des de feia més de dos anys. En els pròxims dies els propietaris, grans tenidors en tots els casos, rebran un requeriment perquè acreditin en el termini d'un mes si algú hi viu en l'habitatge. Si no ho poden acreditar o no responen la Generalitat iniciarà el procés d'expropiació forçosa. Hi haurà un termini de tres mesos per acordar un preu de compra o perquè el propietari el posi a lloguer social, si no l'expropiació tirarà endavant.