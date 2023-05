La manca de pluges i l'elevada massa forestal augmenta el risc d'incendi i la seva incidència. Per això, eliminar la massa forestal és clau per prevenir el risc de propagació en cas de foc. A la zona del massís del Garraf ja s'estan portant a terme els treballs per evitar episodis com el de l'any passat, quan van cremar 185 hectàrees a Olivella i Sant Pere de Ribes.

Els boscos estan més secs que en campanyes anteriors i Olivella, a més, presenta unes condicions concretes que fan que aquest perill sigui més elevat, donada la seva situació rodejada d'un entorn forestal. Els treballs s'han iniciat de manera coordinada amb el departament d'Acció Climàtica, equips de Bombers, ADF, l'Ajuntament d'Olivella, el Parc Natural del Garraf i els propietaris particulars.

Zones planes per bombers i veïns L'acció es duu a terme a la urbanització de Plana Novella del municipi, on viuen unes 250 persones del total de 4.700 de la localitat. "Som un conjunt d'urbanitzacions envoltades de bosc", explica l'alcaldessa d'Olivella, Marta Verdejo. Les tasques afecten unes quatre hectàrees que han d'actuar de tallafocs i també de zones de concentració dels bombers i de salvaguarda per als veïns, en cas de foc. Les tasques són possibles a partir de la petició dels bombers de disposar d'un espai on poder treballar en cas d'incendi, zones planes on poder-se instal·lar i sense risc d'afectació per les flames. "Es tracta de tenir una ambivalència, que disposem d'aquesta estructura de mosaic del terreny, amb la vegetació eliminada, i que en cas de necessitar fer una evacuació de veïns, en lloc de fer-los transitar per carreteres podríem disposar d'un espai on estiguessin segurs", explica Joan Rovira, cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud de Bombers.