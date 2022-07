Acusen dues persones pels focs del juny al Garraf

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració del Cos d'Agents Rurals i la Policia local de Sant Pere de Ribes, han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dos incendis forestals. També han denunciat penalment una menor d'edat per la seva autoria en els mateixos fets.

Es tracta de l'incendi forestal que el 18 de juny es va declarar entre els municipis d'Olivella i Avinyonet del Penedès amb una afectació de 161 hectàrees, i el que tres dies més tard, el dia 21 de juny, es va produir en una zona forestal propera a la urbanització Can Pere de la Plana de la localitat de Sant Pere de Ribes. En aquest últim cas l'afectació total va ser d'unes 23 hectàrees.

Fonts del Cos d'Agents Rurals de Barcelona estan convençuts que si no haguessin detingut l'home és "molt probable" que hagués tornat a provocar un incendi. Després de passar a disposició judicial ha quedat en llibetat amb càrrecs. Es dona la circumstància que el detingut ha intentat diverses vegades entrar a formar part de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), l'última a la de la zona a on se li atribueix l'autoria dels focs.

L'incendi entre Olivella i Avinyonet del Penedès es va produir en una jornada amb un nivell molt elevat del perill d'incendi. Estava activat el nivell d'Emergència 2, el màxim previst per l'INFOCAT per la situació de simultaneïtat d'incendis que s'estava produint a Catalunya. A la comarca del Garraf estava activat el nivell 2 del Pla Alfa, i aquell mateix dia hi havia activat el nivell 3 del Pla Alfa a 93 municipis de 13 comarques. Tots dos focs van afectar un total de 184 hectàrees, de les quals la major part, 182, dins l'espai protegit EIN Massís del Garraf .

Els incendis intencionats són molt complicats d'investigar perquè moltes vegades hi ha pocs elements indiciaris per poder incriminar la persona, tot i que se sap que al darrere de 9 de cada 10 incendis hi ha la mà humana . En aquest cas, el detingut havia intentat ser membre d'alguna ADF (Associació de Defensa Forestal) si bé no se'l va acceptar.

Després de les investigacions pertinents i recollir alguns testimonis, els agents van concloure que l'inici dels focs va ser provocat intencionadament, i que els presumptes autors podrien ser un home i una noia que van ser vistos molt a prop dels dos focs . Els agents van aconseguir identificar i localitzar l'home, que va ser detingut pels Mossos a Vilanova i la Geltrú. Dijous passat els policies van prendre declaració com a investigada a la menor d'edat, també com a presumpta autora dels delictes d'incendi.

El 21 de juny agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Vilanova i la Geltrú i efectius del Cos d'Agents Rurals van iniciar una investigació conjunta per determinar les causes dels incendis i esbrinar les circumstàncies dels fets. A mesura que avançava la investigació es va descartar que el primer incendi fos per una negligència o accident i tots els indicis apuntaven a la intencionalitat del foc . El mateix escenari es va repetir a Sant Pere de Ribes, on es va determinar que l'inici del foc va ser a tocar d'una pista forestal molt poc freqüentada.

Els Bombers donen per controlat l'incendi de Castell d'Aro

Mentrestant, els Bombers remullen el perímetre de l'àrea afectada per l'incendi que es va declarar divendres a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Aquest vespre de dissabte l'han donat per controlat amb una estimació inicial d'afectació d'unes 70 hectàrees de vegetació, segons els Agents Rurals. Durant tota la tarda 23 camions i un mitjà aeri han treballat intensament per repassar i remullant el perímetre. El control del foc s'ha accelerat gràcies a l'augment de la humitat. Durant la nit hi quedaran quatre camions i un vehicle lleuger del cos per revisar i detectar punts calents, així com per remullar possibles fumeroles dins del perímetre.

00.28 min L'incendi de Castell d'Aro ha cremat unes 70 hectàrees

L'escena de jardins i vegetació cremada és la que predomina en àrees urbanitzades com la del Masnou, a Castell d'Aro. La majoria són finques de segona residència i alguns dels seus propietaris encara no hi havien arribat per passar les vacances.

L'incendi es va declarar cap a la una del migdia i va agafar per sorpresa molts turistes i persones amb segones residències a la zona de Castell i Santa Cristina d'Aro. Les flames van avançar molt de pressa, empeses en part pel vent que hi bufava, i van obligar a desallotjar diverses urbanitzacions. Entre elles, les Teules, la Coma o el Masnou. En aquesta darrera, el foc va arribar ben bé a tocar d'algunes cases i va cremar jardins. Alguns parcialment, d'altres del tot. També va afectar la porxada de bigues de fusta d'una casa, que s'ha hagut d'apuntalar i està acordonada.

“��‍�� Els Bombers continuen repassant el perímetre afectat per l'#IFCastellPlatjaAro per evitar represes | @RTVECatalunya



�� Hi treballen 32 mitjans terrestres i 3 aeris



�� A la imatge s'aprecia com es van arribar a acostar les flames a nuclis habitats



➕ https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/QcdUOcgbic“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 2, 2022

Un altre dels punts més afectats va ser el resort Hapimag. L'establiment, amb capacitat per a unes 600 persones, en tenia 250 d'allotjades i va haver d'evacuar-los a tots en qüestió d'hores. El seu director, Oliver Glaser, ha explicat que van començar a veure foc a la part de baix de la muntanya però que ràpidament es va anar fent gran i que, finalment, les flames van arribar fins a la zona del golf.