Els pagesos han tornat a alçar la veu amb una tractorada per exigir respostes i demanar solucions a la situació de sequera. La marxa ha estat convocada per Unió de Pagesos de forma simultània a diverses capitals catalanes. En el cas de Ponent, la tractorada s’ha fet fins a la subdelegació del govern espanyol, ja que els canals d’Urgell i Segarra-Garrigues que recentment s’han tancat, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que depèn de l’Estat. El coordinador d’Unió de Pagesos a Lleida, Josep Sellart, ha avisat que la situació és “greu” per a la pagesia però que també ho serà per a la resta de sectors que en depenen.

Concentració a Lleida davant la subdelegació del govern espanyol A Lleida, la tractorada s’ha fet fins a la subdelegació del govern espanyol, ja que els canals d’Urgell i Segarra-Garrigues que recentment s’han tancat, són gestionats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que depèn de l’Estat. Allà, els pagesos han talat una morera morta per mostrar simbòlicament el que hauran de fer amb els abrers fruiters si no poden regar durant tot l’estiu. Inicialment, s’havia previst una trobada amb el subdelegat del govern espanyol, José Crespín, per entregar-li en mà les reivindicacions, però aquest no hi era i se li ha enviat una carta. La protesta ha finalitzat amb la lectura del manifest on a banda de posar èmfasi en la greu situació que pateixen els pagesos i ramaders per la sequera, també s’ha criticat l’augment de la burocràcia que han de suportar amb la imposició del nou Quadern integrat d’explotació. Des del sindicat també acusen a les hidroelèctriques d’haver “turbinat” sense mesura per generar diners i ara no hi hagi reserves i reclamen al govern espanyol mesures urgents econòmiques com ajuts directes, finançament, flexibilització de condicions d’ajuts directes i de desenvolupament rural de la PAC.

Tractorades a Vic i a Tarragona Una setantena de pagesos, amb tractors i vehicles, s'han concentrat aquest dimarts davant la seu estatal d'Hisenda a Vic per exigir al govern espanyol mesures urgents per pal·liar la sequera i garantir la viabilitat de les explotacions. A Tarragona han estat més d'una seixantena de tractors els que han participat en la tractorada. Els pagesos reclamen fer servir l'aigua de la depurada de Reus per regar els cultius. Els avellaners i les oliveres són els més afectats per la manca d'aigua als pantans de Riudecanyes i Siurana i als rius com el Francolí. Davant de la subdelegació del govern espanyol, han llençat ous, peces d'ordinadors i han fet un foc, on hi han abocats fems. La setmana que ve es farà una altra tractorada fins a Saragossa.